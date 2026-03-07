İçişleri Bakanı Çiftçi, teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya protokolüyle birlikte Selçuklu Merkez Camii’nde teravih namazını kıldı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Çiftçi, namazın ardından Kur’an-ı Kerim okudu.
KUR'AN-I KERİM OKUDU
Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, yoğun ilgiyle karşılaştı.
Teravih namazının ardından cami cemaatiyle hasbihal eden Bakan Çiftçi Kur’an-ı Kerim de okudu.
Programa Konya protokolünden birçok isim de eşlik etti.
Teravih namazı sonrası vatandaşlarla sohbet edilerek Ramazan ayı tebrik edildi.
HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve Erzincan'da gerçekleşen, 'Hafız Kal Yarışması' Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Bakan Çiftçi 2024 yılında 1'inci olmuştu.
Bakan Çiftçi bu yönüyle de büyük beğeni toplarken muhalif kesim tarafından eleştirilerin hedefine oturtulmuştu.