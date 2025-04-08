Adana'da minibüste bıçaklanan kişi ağır yaralandı

AA & Ensonhaber

Adana'nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada bir kebapçıda çalışan Mehmet Salih K.'nin (22) mesai sonrası evine gitmek için bindiği servis minibüsünde iş arkadaşı R.H. tarafından tartışma sonucu boğazından bıçaklandığını belirledi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Mehmet Salih K.'nin ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayın ardından mahallenin ara sokaklarına kaçan şüpheli R.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.