Romanya maçına saatler kala Merih Demiral'dan kötü haber geldi

A Milli Takımımız, 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı yenmek için sahaya çıkıyor.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu akşam oynanacak Romanya mücadelesi öncesi sakatlığı bulunan Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarılmıştı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Şimşir'in yanı sıra sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın da durumu belirsizliğini koruyordu.

Mücadeleye saatler kala Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

Deneyimli savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle kritik maçın kadrosuna alınmadı.