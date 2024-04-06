İHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde B.S.'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Aydın ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen kişi yere savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Ekipler, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Yaşananlar kamerada
Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasında motosikletin devrildiği ve otomobilin motosikletin üstünden geçtiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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