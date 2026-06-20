Vincenzo Montella: ABD maçını kazanarak kendimizi affettirmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu..

Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı.

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası finallerine grup aşamasında erken veda etmesi, sadece Türkiye'de değil dünya basınında geniş yer buldu.

Montella, ise maçın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Paraguay maçının ardından çok üzgün olduğunu belirten Montella, "Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var, topla oynamayı söylemiyorum bile." dedi.

"ABD MAÇINI KAZANARAK HALKIMIZA KENDİMİZİ AFFETTİRMEK İSTİYORUZ"

Gruptaki üçüncü ve son ABD maçına da değinen Montella, şu iadeleri kullandı:

“ABD maçını kazanarak halkımıza kendimizi affettirmek istiyoruz.”

ABD MAÇI SONRASI BIRAKACAK İDDİASI

Öte yandan İtalyan basını, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın gruptaki üçüncü ve son ABD maçından sonra ayrılacağını ileri sürdü.