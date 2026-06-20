CHP Erzurum'da devir teslim: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı

CHP'de görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi arındırmaya başladı.

Özgür Özel ve ekibinin görevden alınması sonrası Kılıçdaroğlu, göreve hızlı başladı.

Sık sık partiyi "arındıracağını" söyleyen ve daha sonra kurultay yapacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, bazı isimleri de partiden ihraç ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 vekilin ihracını istediklerini söylemişti.

Müslim Sarı, geçtiğimiz gün MYK sonrası alınan yeni ihraç kararlarını da duyurdu.

CHP ERZURUM'DA DEĞİŞİM

Sarı, yaptığı açıklamada, 3 il başkanıyla ilgili fesih ve disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Bunlardan birisi de Erzurum...

Sarı, açıklamasında, "Bunlardan biri Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber, il yönetimini yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz." dedi.

Müslim Sarı, CHP'deki ihraç kararlarını açıkladı

DEVİR TESLİM TÖRENİ

CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali, görevine başladı.

İlçe başkanlarıyla il binasına giden Edebali, “Partimizin başarısı için hep birlikte çalışacağız.” dedi.

Barış Yarkadaş'a konuşan Edebali, açıklamasında şöyle dedi;

"GÜZEL BİR GEÇİŞ OLDU"

“Devir teslimimiz bize yakışır bir biçimde gerçekleşti. Önceki il yönetimi ile diyalog kurduk. Görevi bize devrettiler. Güzel bir geçiş oldu.

Umarım diğer kentlerde de aynı diyalog zemini oluşur ve artık ileriye bakarız.

Hepimiz aynı çatı altındayız. CHP hepimizin baba ocağı. CHP için çalışmaya devam edeceğiz. Erzurum’da birlik ve beraberlik var."

ÖZEL'İN FOTOĞRAFLARI İNDİRİLDİ

Devir teslim töreni sırasında Özgür Özel'in fotoğrafları indirildi, yerine alkışlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı.