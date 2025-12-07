Abone ol: Google News

Adana'da motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana’da bir kişinin motosikleti önce çömelerek, sonra da yatarak sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Motosikletlinin yürekleri ağza getiren bu anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 16:46
  • Adana'da bir motosikletli, D-400 Karayolunda motosikletini çömelerek ve yatarak sürerek şaşkınlık yarattı.
  • Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli hareketlere devam eden sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Motosikletli bir süre sonra gözden kayboldu.

Adana’nın en işlek yollarından biri olan D-400 Karayolunda bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketlerle gören herkesi şaşkına çevirdi.

Sürücü motosikleti önce çömelerek sürdü.

Daha sonra ise motosikleti yatarak sürdü.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİ 

Motosikleti sürekli değişik hareketler yaparak kullanması yürekleri ağızlara getirdi.

Motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında araç trafiğinin yoğun olduğu yolda tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA 

Sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

