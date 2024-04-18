Adana'da otobüsün altında kalan kadın can verdi: Bebeği kurtarıldı Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Doktorların ameliyatla aldığı bebek yaşama tutundu.

AA & Ensonhaber

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Suriyeli Nur Abbud (31), Ali Davarcı idaresindeki yolcu otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bebeği kurtarıldı

Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılmazken bebeği ameliyat ile alındı.

Yaşama tutunan bebek gözlem altında tutuluyor.

Polis ekipleri otobüs sürücüsü Davarcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.