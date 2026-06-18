İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

CHP'de sular durulmuyor...

CHP’de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden aldı.

İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine Utku Gümrükçü atandı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’li belediye meclis üyeleriyle ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Tugay açıklamasında CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİ TOPA TUTTU

Son dönemde CHP'de alınan ihraç kararlarını eleştiren Tugay şunları kaydetti:

"Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir."

GÖREVİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

"Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir." diyerek partisinden istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Tugay, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız” demişti.

CHP KURULTAYI CEZA DAVASINDA SANIK

Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili 'mutlak butlan' kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.

3 Haziran 2025’te kabul edilen iddianamede Cemil Tugay, "yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat’la birlikte “sanık” olarak yer alıyor.

Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.