Adana'da otomobilin golf aracına çarptığı kaza kamerada: 2'si ağır 3 yaralı

Adana'da otomobilin golf aracına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 04:15
  • Adana'da bir otomobil ile elektrikli golf aracı çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı.
  • Kazada biri sürücü toplam 3 kişi yaralanırken, 2'sinin durumu ağır.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda F.S. idaresindeki otomobil ile N.D. yönetimindeki elektrikli golf aracı çarpıştı.

Kazada golf aracında bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün dışındaki 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

