Adana'da otomobilin golf aracına çarptığı kaza kamerada: 2'si ağır 3 yaralı

- Adana'da bir otomobil ile elektrikli golf aracı çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı.
- Kazada biri sürücü toplam 3 kişi yaralanırken, 2'sinin durumu ağır.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda F.S. idaresindeki otomobil ile N.D. yönetimindeki elektrikli golf aracı çarpıştı.
Kazada golf aracında bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
DURUMLARI AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün dışındaki 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.