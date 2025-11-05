Adana'da otomobilin lastiği patlayınca cinayet şüphelisi yakalandı

- Adana'da Mustafa Çoban, tartıştığı Sabahattin Mumcuoğlu’nu av tüfeğiyle öldürdü ve kaçmaya çalışırken lastiği patlayan otomobilinde yakalandı.
- Olay yerinde hayatını kaybeden Mumcuoğlu’nun ölümünün ardından, Çoban polis tarafından gözaltına alındı.
- Emniyette susma hakkını kullanan Çoban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi’nde Mustafa Çoban, kahvehanede tartıştığı Sabahattin Mumcuoğlu’na av tüfeğini doğrultup, tetiğe bastı ancak silah ateş almadı.
Şüpheli, masadan kalkıp, koşarak kaçmaya çalışan Mumcuoğlu’nun peşinden giderek bu kez ateş etti.
KAÇTI
Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mumcuoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise otomobiline binerek kaçtı.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kent merkezine kaçtığını tespit etti.
Polisin takibe aldığı şüpheli, otomobilinin lastiği patlayınca Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi.
LASTİĞİ PATLAYINCA YAKALANDI
Aracının etrafı polis ekiplerince çevrilen Mustafa Çoban, yakalandı.
Araçta yapılan aramada, şüphelinin cinayette kullandığı av tüfeği ele geçirildi.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Tarafların, olay günü kahvehanede otururken sohbet sırasında küfürleştikleri ortaya çıktı.
Masadan kalkan Çoban’ın, otomobilinin bagajından aldığı av tüfeğiyle kahvehaneye dönüp, caddede cinayeti işlediği öğrenildi.
Emniyette sorguya alınan şüphelinin, susma hakkını kullandığı belirtildi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çoban, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.