Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

DHA
Adana- İmamoğlu kara yolunun Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönünden gelen hafif ticari araç çarpıştı.
Hafif ticari aracın ekili tarlaya savrulduğu, otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Birinin durumu ağır
Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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