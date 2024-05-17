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Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.