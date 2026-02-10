Abone ol: Google News

Adana'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Kozan ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarken alevlerin gökyüzünü aydınlattığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 22:00
  • Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı.
  • İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde alevler yükseldi. 

Z.U.’ya ait olduğu öğrenilen otomobil park halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yanan araca kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

