Adana'da park halindeki otomobil alev alev yandı

- Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde alevler yükseldi.
Z.U.’ya ait olduğu öğrenilen otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yanan araca kendi imkanlarıyla müdahale etti.
Ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.