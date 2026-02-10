Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta mezarlıkta kadın cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta cansız bedeni mezarlıkta bulunan kadının iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kadının katili adliyeye giderek teslim oldu.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 23:33
  • Kahramanmaraş'ta bir kadın mezarlıkta ölü bulundu.
  • Kadının iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
  • Katil zanlısı Gaziantep Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mezarlığı'nda bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

KATİLİ TESLİM OLDU

H.H.S. (52), Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K.'yi mezarlıkta araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

