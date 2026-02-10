Abone ol: Google News

Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın ilk müdahalesi olay yerinden geçen doktor tarafından yapıldı.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 23:15
  • Elazığ Gazi Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
  • Yaralıya, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine bildirdi.
  • Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ merkez Gazi Caddesi'nde kimlikleri tespit edilemeye şahıslar arasında tartışma çıktı.

Şahıslardan biri bıçakla tartıştığı kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olayın yaşandığı bölgeden geçen doktor, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralı, ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

