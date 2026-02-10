Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

- Elazığ Gazi Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
- Yaralıya, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine bildirdi.
- Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ merkez Gazi Caddesi'nde kimlikleri tespit edilemeye şahıslar arasında tartışma çıktı.
Şahıslardan biri bıçakla tartıştığı kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Olayın yaşandığı bölgeden geçen doktor, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralı, ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.