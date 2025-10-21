Adana'da petrol istasyonu marketinde silahlı soygun

- Adana Yüreğir'de iki kasklı şüpheli, bir petrol istasyonu marketine girerek silah zoruyla soygun yaptı.
- Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken, diğeri marketten ürün çaldı.
- Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ellerine silah alıp, market soydular...
Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde bir petrol istasyonunun marketine, kasklı iki kişi girdi.
BİRİ KASAYI SOYDU DİĞERİ ÜRÜN ÇALDI
Şüphelilerden biri silah elindeki silahı çalışana tutarak kasadaki paraları aldı, diğer şüpheli de marketten ürün çaldı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Soygunun ardından iki şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.