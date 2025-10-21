Abone ol: Google News

Adana'da petrol istasyonu marketinde silahlı soygun

Yüreğir'de bir petrol istasyonunun marketine kaskla giren iki şüpheli silah zoruyla petrol istasyonu marketinden aldıkları paralarla olay yerinden kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 10:11
  • Adana Yüreğir'de iki kasklı şüpheli, bir petrol istasyonu marketine girerek silah zoruyla soygun yaptı.
  • Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken, diğeri marketten ürün çaldı.
  • Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ellerine silah alıp, market soydular...

Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde bir petrol istasyonunun marketine, kasklı iki kişi girdi.

BİRİ KASAYI SOYDU DİĞERİ ÜRÜN ÇALDI

Şüphelilerden biri silah elindeki silahı çalışana tutarak kasadaki paraları aldı, diğer şüpheli de marketten ürün çaldı. 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Soygunun ardından iki şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. 

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 

