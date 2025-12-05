Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü

- Kayseri Talas'ta C.C. 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.C.'nin öldüğünü tespit etti.
- Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Kayseri'de korkunç olay...
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.