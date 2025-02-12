İHA
Edirne'de polis ekipleri yaptıkları denetimde şüphelendikleri S.S.A. idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Çok sayıda polisin otomobili takibe almasıyla nefes kesen kovalamacanın yaşandığı esnada araçta bulunan göçmenlerden biri araçtan inerek kaçmaya başladı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Öte yandan kovalamaca anı ise anbean görüntülendi.
Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli S.S.A. kontrolündeki otomobil, polis ekiplerince ve polis özel harekat ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu.
Otomobil sürücüsü S.S.A. ve araçtan inerek kaçan Türkmenistan uyruklu şüpheli E.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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