Adana'da portakal bahçesindeki tartışma ölümle bitti

Adana'nın Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde Mehmet Kutlu (24) ve Ramazan A. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan A., yanında taşıdığı tabancayla Kutlu'ya ateş açtı.
Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Kutlu, yere yığılırken Ramazan A. ise olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyup portakal bahçesine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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