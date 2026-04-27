Altın fiyatları haftaya yükselerek başladı! Sterlinden yeni zirve

27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla piyasalar haftaya hareketli başladı.

ABD-İran ateşkesinde karşılıklı açıklamalar devam ediyor ve savaşın bitmeyeceğine dair endişeler sürüyor.

Ons altın dünkü 4 bin 709 dolar seviyesinden bu sabah saatlerinde 4 bin 730 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın günün ilk saatlerinde 4 bin 711 dolarla dünün üzerinde bir seyir izliyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 822 lira

Çeyrek altın: 11 bin 566 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 125 lira

Tam altın: 46 bin 251 lira

Yarım altın: 23 bin 130 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında günü yükselerek başladı. Sterlindeki artış oranı dikkatlerden kaçmadı.

Dolar/TL, cuma gününü 44,9980'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 45,0452 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 45,0452 lira (Yüzde 0,08 artış)

Euro: 52,8778 lira (Yüzde 0,14 artış)

STERLİN KAZANDIRDI

Sterlin: 60,7408 (Yüzde 7,68 artış)

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu hafta perşembe günü açıklayacağı politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor.

GÜMÜŞ SINIRLI YÜKSELDİ

Gümüşün gramı yüzde 0,09 artışla 109,6029 liraya çıktı.

Gümüşün onsu ise yüzde 0,01 artışla 75,7095 dolara yükseldi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,32 düşüşle 77 bin 753,6 doları gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 100,4 dolardan işlem görüyor.

BORSA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 16.646,00 puandan işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı.