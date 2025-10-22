Adana'da şantiyede annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Yalak Mahallesi’ndeki bir şantiyede Süleyman K. (23), annesi Cevriye K.’nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca (57) ile tartışan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralanan anne Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.