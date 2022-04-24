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    Adana'da sazan sarmalıyla oto galerici dolandırınca yakalandı

    Otomobilini satmak isteyen kişiyi arkadaşı olarak tanıtan ve oto galericiyle buluşturan şahıs, oto galericiyi 190 bin lira dolandırdı.
    • DHA
    • 24.04.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 12:33
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    Adana'da sazan sarmalıyla oto galerici dolandırınca yakalandı

    Adana'da internet üzerinden otomobil satışı için ilan veren 43 yaşındaki K.E., kendisini arayan A.G. ile satış için anlaştı.

    190 bin liraya aracı alacağını söyleyen A.G., oto galerici T.S. ile telefonda görüşerek marka ve model verip devir fiyatı istedi.

    T.S.'den de 190 bin TL fiyat alan A.G., başka bir ilde uzman çavuş olarak görev yaptığını ve aracı bir arkadaşının devredeceğini söyledi.

    Baskınla yakalandı

    A.G., arkadaşı olarak tanıttığı otomobil sahibi K.E. ile oto galerici T.S.'yi buluşturdu. A.G., bu sırada cep telefonu ile görüştüğü T.S.'ye "190 bin lirayı benim hesabıma gönder. Otomobilin devrini yapacak" dedi.

    Adana da sazan sarmalıyla oto galerici dolandırınca yakalandı #1

    Dolandırıldığını anladı

    T.S. anlaştıkları 190 bin lirayı A.G.'nin banka hesabına gönderip, telefonu kapattı. K.E.'nin paranın kendisine gelmediğini ve A.G.'yi de tanımadığını söylemesi ile T.S. dolandırıldığını anladı.

    Adana da sazan sarmalıyla oto galerici dolandırınca yakalandı #2

    Emniyette işlemleri sürüyor

    Şikayet ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.G.'nin evine baskın yaptı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.G. ifadesinde suçlamaları kabul etti. A.G. emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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