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Ekmek neden küflenir? Çözümü bu kadar basitmiş..

Ekmek neden küflenir? Çözümü bu kadar basitmiş.. Fırından fazla alınan ekmekler evde bir anda küflenip israf olabiliyor. Ekmeklerin küflenmemesi için uygulayacağınız basit yöntem, ekmeklerin küflenmesini önleyecektir. Ekmeklerin küflenmesini önleyecek yöntemler...