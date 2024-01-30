Haberler



3. Sayfa



Adana'da seyir halindeki tır cayır cayır yandı

Adana'da seyir halindeki tır cayır cayır yandı Hareket halindeki tırdan bir anda dumanlar yükselirken sürücüsünün erkenden fark ederek emniyet şeridine çekmesi büyük bir faciayı önledi. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yükselen alevleri güçlükle kontrol altına aldı.