Adana'da seyir halindeki tır cayır cayır yandı

Adana'da felaketin eşiğinden dönüldü.
Saat 10.30 sularında meydana gelen olay, görenleri dehşete düşürdü.
Bir anda dumanlar yükseldi
Pozantı otoyolunda İsmail Yılmaz'ın kontrolündeki mandalina yüklü tırdan, seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Yılmaz, çıkan dumanları aracın aynasından fark ederek tırı emniyet şeridine çekti.
Olay karşısında paniğe kapılan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri güçlükle söndürdü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla yangını söndürme çalışmalarını başlattı.
Ekiplerin uzun süren çalışması sonucunda yükselen alevler kontrol altına alınsa da araç, kullanılamaz hale geldi.
Aracın sürücüsü İsmail Yılmaz, aracının alevler içinde yanışını çaresizce izledi.
Ekipler, incelemelerinin ardından yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğini bildirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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