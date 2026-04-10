Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor.

PROGRAMLARINI İSTANBUL'DA SÜRDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

Cuma namazını kılan ve cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle camiden ayrıldı.

Buradan Dolmabahçe Sarayı'na geçen Erdoğan, çalışmalarını burada sürdürdü.

INFANTINO'YU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'u ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

DÜNYA KUPASI'NI TAKDİM ETTİ

İsviçreli futbol adamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası ve 26 numaralı "Erdoğan" forması takdim etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

HEYET EŞLİK ETTİ

Ziyarette; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.