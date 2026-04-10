CHP'den Hasbi Dede hakkında kesin ihraç kararı

Giresun Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, küçük kız çocuğuna yönelik cinsel taciz skandalı...

Hasbi Dede hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından yaşanan süreçte, 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’un şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gözaltına alındıktan sonra görevinde uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye ilişkin söz konusu iddialar gündemdeki yerini korurken, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

PARTİDEN İHRACINA KARAR VERİLDİ

Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele Köprüsü mevkiinde Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı.

GENÇ KIZ ŞÜPHELİ KAZADA AĞIR YARALANMIŞTI

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, yaralandı.

Tuana Elif Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı.

DEDE'NİN ESKİ ENİŞTESİNİN İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

24 Nisan'da hakkında açılan davada 2’nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede’nin Görele ilçesinde eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş’ın, kazada alkollü olduğu tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun’un beyin ölümü gerçekleşince ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla alınan Torun’un akciğeri Ankara’ya, kalp kapağı İstanbul’a, karaciğeri Erzurum’a, böbrekleri Ankara ve İstanbul’da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Hayatını kaybeden Tuana Elif Torun cenazesi, Görele ilçesinde toprağa verildi.

DEDE, İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada Tuana Elif Torun ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede hakkında, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.