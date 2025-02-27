Adana'da sınav sorularını sızdıran FETÖ'cü çatı katında yakalandı

Haber Merkezi

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

Batman’da 2008-2013 yıllarında emniyet yapılanmasında sözde mahrem imam olarak yer aldığı gerekçesiyle yargılanan ve hakkında örgüt yöneticiliği suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası kesinleşen 47 yaşındaki Mehmet Emin Kocaman’ın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

ÇATI KATINDA YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla bu kişinin merkez Sarıçam ilçesindeki bir akrabasına ait müstakil evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon yapan ekipler, Kocaman'ı saklandığı çatı katında yakaladı.

İHRAÇ ÖĞRETMEN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kocaman'ın, söz konusu terör örgütüyle iltisaklı olduğu belirlenerek sınıf öğretmenliğinden ihraç edildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temin ettiği ve mevcut elemanların örgüte olan bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği bildirildi.

POLİSLİK SINAVININ SORULARINI SIZDIRIYORDU

Hükümlü Kocaman’ın, örgüt üyesi polislere komiser yardımcılığı sınavına ait soruları verdiği ve başka illere tayini çıkan emniyet personelini gittikleri kentlerdeki örgütün sözde mahrem imamlarıyla görüştürdüğü belirtildi.

Kocaman, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.