Savaşın gölgesinde Tahran: Endişe ve umut arasında günlük hayat

28 Şubat’ta İran’a yönelik başlatılan ABD ve İsrail saldırıları, ülkede büyük yıkıma yol açtı.

Saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu yüzlerce sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda bina ve araçta maddi hasar meydana geldi.

TAHRANDA GÜNLÜK YAŞAM

Tahran sokaklarında saldırının etkileri hissedilse de, başkent sakinleri günlük rutinlerini sürdürmeye çalışıyor. Vatandaşlar, yaşanan kayıpların ve tahribatın getirdiği korku ile geleceğe dair umut duygusunu bir arada yaşıyor.

ENDİŞE VE UMUT BİR ARADA

Uzmanlar, Tahran’da halkın psikolojik olarak hem güvenlik kaygısı taşıdığını hem de hayatın normale dönmesi umudunu koruduğunu belirtiyor. Sokaklar, işyerleri ve pazarlar, saldırı sonrası toparlanma çabalarının ve direncin göstergesi olarak göze çarpıyor.