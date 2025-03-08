İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Kılıç, refüje çarparak takla attı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
ÇEVREDEKİLER İMECE USULÜ YARDIM ETTİ
Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ilçe devlet hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine toplanan çevredeki sürücüler, otomobili düzeltmek için imece usulü yardıma koştu.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Araç yolun üzerine çıkarılarak trafiğin akışı tekrar sağlandı.
Kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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