İHA
Adan'nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde, yol kenarında 3 çocuk uçurtma uçurduğu sırada uçurtmanın ipi, caddeden motosikleti ile geçen sürücünün kafasına takıldı.
Yere düşünce öfkesini uçurtmadan aldı
Kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaparak yere düştü. Çocuklardan ikisi kaza yerinden uzaklaşırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. O esnada hala olay yerinde bulunan çocuğun üzerine yürüyerek tepki gösteren motosiklet sürücüsü, yerde bulunan uçurtmayı tekmeleyerek parçaladı.
O anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Kaskı ve herhangi bir koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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