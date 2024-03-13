Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü: Çok pişmanım Uyuşturucu parası isteyen oğluyla arasında çıkan tartışmada evladını öldüren şahıs, kendini ihbar ederek polis ekiplerine teslim oldu.

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İHA

Adana'da uyuşturucu illeti bir babayı katil etti.

Seyhan ilçesinde 11 Mart günü Hazım Evren, babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi.

Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlunu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu.

Kendini ihbar etti

Tamer Evren, oğlunu vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti.

Evren'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri Hazım Evren’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek, gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

"Evladımı öldürdüğüm için pişmanım"

Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediğini dile getiren Tamer Evren, "200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de 'veremem bakkala borcumuz var' deyince bana satırla saldırdı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğüm için çok pişmanım." dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)