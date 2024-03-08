Adana'da valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı

AA
Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Dedektör köpeğin tepki verdiği valizde yapılan incelemede, 22 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alındı
Valizin sahibi Mehmet K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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