Adana'da valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı
AA

Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Dedektör köpeğin tepki verdiği valizde yapılan incelemede, 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Valizin sahibi Mehmet K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)