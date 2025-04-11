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İHA

Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, mide bulandıran görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'de 648 kişinin zehirlendiği olaydan ders almayan bazı dönerciler, karnaval sırasında pişmiş etin üzerine çiğ et ekledi.

Birçok sağlık sorunu ve ciddi zehirlenmelere yol açabilecek bu faaliyete ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri alarma geçti.

FENOMEN DÖNERCİNİN STANDI KAPATILDI

Karnaval bölgesinde halihazırda sürdürülen denetimler sıklaştırılırken hijyen kurallarına uymayan işletme ve kişilerin stantları kaldırılarak ceza uygulandı.

Fenomen Dönerci olarak bilinen bir işletmenin de pişmiş etle çiğ eti harmanladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla stant kaldırıldı ve uygulama yapan ekipler işletmenin ürünlerinden örnek aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ekiplere numune ürün veren fenomen dönerci ardından sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

"KARNAVALIN HER YERİ HİNDİSTAN SOKAK LEZZETLERİ"

Numune alındığına dair evrakları gösteren dönerci, "Biz karnavaldan kovulacak ne yaptık? Karnavalın her yeri Hindistan sokak lezzetleri. Etler, kıymalar, dönerler her şey orada açıkta toz toprak içerisinde. Hijyen dersi vermek isteyenler gidip orayı ziyaret etsin." dedi.