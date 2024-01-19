Adıyaman'da banka müdürünün tayini çıkınca kurban kestiler Gölbaşı ilçesinde bir bankada görevli müdürünün tayinin çıkmasına sevinen esnaf ve çiftçiler, tosun kesti.

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ilginç bir olay yaşandı.

Bir bankanın şube müdürünün tayini çıktığında ilçedeki esnaf ve çiftçiler, sevinçlerini farklı bir şekilde ifade etti: Büyükbaş hayvan keserek.

Sorun yaşadıkları müdür gidince kurban kestiler

Bankanın şube müdürüyle uzun süredir yaşanan sorunlardan şikayetçi olan vatandaşlar, "Müdür giderse tosun keseceğiz" diye önceden verdikleri sözü tutmaya karar verdi ve büyükbaş hayvanı bankanın önünde kesti.

Olay, ilçede hem şaşkınlık hem de mizahi bir hava yaratırken, vatandaşlar tepkilerini bu sıra dışı yöntemle dile getirmenin bir yolu olarak gördü. Bankanın önünde kesilen hayvan, ilginç protestonun sembolü haline geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)