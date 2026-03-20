ABD, Orta Doğu'ya binlerce ek deniz piyadesi konuşlandırmaya hazırlanıyor

Orta Doğu'da işler kızışıyor...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Savaşa ilişkin en büyük soru işaretlerinden biri ABD'nin bir kara harekatına kalkışıp kalkışmayacağı olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞI ARTIRMA KARARI

Reuters'a konuşan üç ABD'li savunma yetkilisi, savaşın bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi.

Yetkililere göre ABD, İran’la üç haftadır devam eden savaşta bölgedeki askeri varlığını artırma kararı alırken bu kapsamda Orta doğu’ya binlerce ek deniz piyadesi ve deniz kuvveti unsuru gönderilecek.

2 BİN 500 ASKER BEKLENENDEN ÖNCE YOLA ÇIKTI

Ayrıca amfibi hücum gemisi USS Boxer ve beraberindeki yaklaşık 2 bin 500 kişilik deniz piyade birliğinin, planlanandan üç hafta önce yola çıkarıldığı belirtildi.

Halihazırda bölgede bulunan yaklaşık 50 bin Amerikan askerine eklenecek bu birliklerle birlikte ABD’nin operasyonel kapasitesinin ciddi şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

KARA HAREKATI GÜNDEME GELEBİLİR

Yetkililer, şu aşamada İran topraklarına doğrudan kara birlikleri gönderme kararı alınmadığını vurgulasa da yapılan sevkiyatın, olası bir operasyon için hazırlık anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD donanması, bölgede kesintisiz güç bulundurmak amacıyla uçak gemisi rotasyonuna da gidiyor; arıza nedeniyle bakıma alınacak USS Gerald R. Ford’un yerine USS George H.W. Bush’un gönderilmesi planlanıyor.

PENTAGON'DAN 200 MİLYAR DOLARLIK FON TALEBİ

Savaşın kısa sürede bitmeyeceğine dair en büyük ve şoke edici işaret ise Pentagon'un mali hazırlıklarından geldi.

Bir ABD'li yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre; Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı), çatışmaları finanse etmek için Kongre'ye sunulmak üzere Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde devasa bir ek bütçe talebinin onaylanmasını istedi.

İRAN'DA 7 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU

Saldırıların Bilançosu: Pentagon verilerine göre ABD güçleri şu ana kadar İran içinde 7 binden fazla hedefi vurdu.

Vurulan unsurlar arasında 40'tan fazla mayın döşeme gemisi ve 11 denizaltı da bulunuyor.