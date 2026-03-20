Trump: İran ile ateşkes yapmak istemiyorum

ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

Savaşın ne kadar devam edeceği belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarına bir yenisini ekledi.

"ATEŞKES YAPMAK İSTEMİYORUM"

Savaşın kazandıkları iddiasını tekrarlayan ABD Başkanı, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız." dedi.

Trump, İran’da üç kişinin idam edilmesi ve buna tepkisinin ne olacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Onlara gerçekten çok şiddetli darbeler indiriyoruz. Bundan daha şiddetli olabilir mi bilmiyorum. Bunlar korkunç insanlar. Ama şaşırmadım. Protesto ettikleri için üç genci idam ettiler" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİ YERLE BİR ETTİK"

İran’daki savaşın askeri olarak kazanıldığı açıklamasıyla neyi kastettiği şeklinde bir soruya cevabında Trump, "Bence kazandık. Donanmalarını, hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Hava savunmalarını imha ettik. Her şeyi yerle bir ettik. Serbestçe hareket ediyoruz. Askeri açıdan bakıldığında yaptıkları tek şey boğazı tıkamak. Ama askeri açıdan bitmiş durumdalar" dedi.

"İSRAİL İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

ABD savaşı sona erdirdiğinde İsrail’in de savaşı bitirmeye hazır olup olmayacağı sorusuna Trump, "İsrail ile ilişkimiz çok iyi. Öyle olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı aynı şeyleri istiyoruz. Peki ne istiyoruz biliyor musunuz? Her ikimiz de zafer istiyoruz" şekline cevap verdi.

"EĞER DAHA UZUN KALIRSAK, ÜLKELERİNİ ASLA YENİDEN İNŞA EDEMEYECEKLER"

Trump, ABD'nin saldırılarının birincil amacının İran'daki rejimin devrilmesi olmadığını hatırlattı. ABD Başkanı, ülkesinin İran'da yönetimin kimde olacağına "muhtemelen" etkide bulunabileceğini ancak bunun öncelikli meselesi olmadığını ifade etti. Trump, "Asıl önemli olan, nükleer silaha sahip olmamalarıdır" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlediği ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu' ile "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığı" söylemini tekrarlayan Trump, diğer yandan İran'ın hala zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu savundu

Trump, "Sanırım şu an ayrılabilirim ve İran'ın yeniden inşası 10 yıllarını alır. Ama bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer daha uzun kalırsak, ülkelerini asla yeniden inşa edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

HARK ADASI HAKKINDA KONUŞTU

İran bir numaralı petrol kaynağı hakkında da konuşan Trump, "Hark Adası için planım olabilir de olmayabilir de.

Bunu nasıl bir muhabire söyleyebilirim?" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ'E İHTİYACIMIZ YOK"

Petrol fiyatlarının tavan yapmasına neden olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılma kararına da değinen Trump, "Hürmüz Boğazı'nı kullanmıyoruz. Hürmüz’e bizim ihtiyacımız yok. Avrupa, Kore, Japonya ve Çin'in ihtiyacı var. Biraz işin içine girmeleri gerekecek. Çin, enerjisinin yüzde 90’ını buradan sağlıyor. Japonya, enerjisinin yüzde 95’ini buradan sağlıyor." sözlerini sarf etti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI, BELLİ BİR NOKTADA KENDİLİĞİNDEN AÇILACAK"

Hürmüz Boğazı’nı açmanın basit bir askeri manevra olduğu açıklamasıyla neyi kastettiği sorusuna Trump şöyle cevap verdi:

"Bu basit bir askeri manevra. Nispeten güvenli. Ama çok fazla yardıma ihtiyacımız var, yeni gemilere ve hacme ihtiyacımız var. NATO bize yardımcı olabilir ama şimdiye kadar bunu yapacak cesareti ortaya koyamadılar. Başkaları da yardımcı olabilir. Hürmüz Boğazı belli bir noktada kendiliğinden açılacak. Biz hastalıklı bir grup düşmanı yendik"

NATO'YA ELEŞTİRİ

Müttefik ülkelere eleştirilerini sürdüren Başkan, "Hürmüz’ü açmak basit bir askeri manevra. Hacim lazım. NATO bize yardım edebilirdi. Ama cesaretleri yok." şeklinde konuştu.

"(NATO MÜTTEFİKLERİ) BİZİM BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA YOKLAR"

Hürmüz Boğazı'nı savunma çağrılarına olumlu cevap vermeyen Avrupalı müttefikler hakkında ne hissettiği sorusuna "İyi değil" yanıtını verdi.

Trump, "Ben gelene kadar NATO'nun maliyetinin yüzde 100'ünü biz ödüyorduk. Her zaman bunun tek yönlü bir ilişki olduğunu söyledim. Onlar bir şeye ihtiyaç duyduklarında biz yanlarında oluyoruz. Ama bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda yoklar. Sonuçta haklı olduğum ortaya çıktı. Bu, büyük bir imtihandı" dedi.

"ALMANYA VE İSPANYA’DAKİ ABD ASKERİ VARLIĞININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKLİ"

ABD'li Senatör Lindsey Graham’ın Avrupalı müttefiklerin Hürmüz Boğazı konusundaki tavrının ardından ABD’nin İspanya ve Almanya’daki üslerinin gerekliliğini gözden geçirmesi gerektiği yönündeki açıklamasına yorumu sorulan Trump, "Bence bu konuda haklı" cevabını verdi.

Trump, "Bence NATO çok geriledi çünkü gerekeni yapmadılar. Yani, boğaz konusunda yardımcı olmaları gerekirdi. Enerjilerinin büyük bir kısmını Hürmüz Boğazı’ndan alıyorlar. Eğer bunu bir dönem büyük bir NATO destekçisi olan Lindsey Graham söylediyse, bu önemlidir" dedi.

Trump, NATO destekçisi olan birçok Kongre üyesinin NATO’nun hiçbir şey yapmamış olması konusunda öfkeli olduğunu söyledi.

"ZELENSKY TEKLİFİNİ SİYASİ NEDENLERLE YAPTI"

Açıklamasında 2020 yılında kendisi başkan seçilmiş olması halinde Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmayacağı iddiasını tekrarlayan Trump, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmeye "daha yakın" olduklarını söyledi ancak gelişmelere ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in Ukrayna'nın geliştirdiği dron önleme sistemleriyle Körfez bölgesini korumaya yardımcı olma teklifini de reddettiğinin altını çizen Trump, İran'a karşı savaşta Ukrayna'nın yardımına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Zelensky'nin bu teklifi siyasi nedenlerle yaptığını söyleyen Trump, "Yardıma ihtiyacım yok" dedi.