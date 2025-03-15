Adıyaman’da iş makinesi devrildi: 1 yaralı

İHA
Adıyaman'da kent merkezinde süren konut çalışması sırasında bir iş kazası yaşandı.
Bölgede bulunan bir iş makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada iş makinesinin ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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