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    Adıyaman’da, köy evinden 1.578 tarihi sikke ve şaraplar çıktı

    Kahta’da ihbar üzerine Ziyaret köyüne yapılan operasyonda, Y.B. isimli şahsın evinde Roma dönemine ait 1.578 sikke ile 42 toprak testi içinde şarap ele geçirildi.
    • 14.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:10
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    Adıyaman’da, köy evinden 1.578 tarihi sikke ve şaraplar çıktı

    Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Ziyaret köyünde yaşayan Y.B. isimli şahsın elinde tarihi sikke ve şarapların olduğu istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti.

    Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde, Y.B.’nin evine operasyon düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; evde ve eklentilerinde yapılan aramada Roma Dönemine ait 1.578 adet sikke, 42 adet toprak testi içerisine konulmuş şarap, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile şarjör içerisinde 5 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.


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