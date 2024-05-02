Eski eşyaları atmaya kıyamalar dikkat! Vitrinlerdeki o eşya artık binlerce lira ediyor… Bir zamanlar her evde bulunan o cihazlar artık daha değerli. Eski eşyalarını atmaya kıymayıp şimdilerde dekor olarak kullananlar yaşadı. İşte, değeri binlerce lira o eski eşya…

ensonhaber.com

Uzun bir zamandır hayatımızda olan telefonlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte en çok değişim yaşayan elektronik cihazların başında gelir.

Geçmişten bugüne değişen bu cihazların hatırladığımız en eski halleri genellikle avizeli ve çevirmeli olanlardır. Yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde evlerde bulunması bile ayrıcalık olan telefonlar şimdilerde değeri ile şaşırtıyor.

Eski eşyalarını atmaya kıyamayan özellikle de bu tür telefonları evlerinde dekor olarak kullananlar koleksiyonerlerin radarına girmiş durumda.

Değeri 25 bin TL’ye kadar çıkıyor…

Özellikle bit pazarlarında yok pahasına satılan eski telefonlar şimdilerde antika koleksiyonerlerinin gözdesi olmuş durumda.

Nostaljik yapısı nedeniyle çalışmıyor olsa dahi genellikle dekor amaçlı tercih edilen bu telefonlar, 2. el eşya satışı yapılan internet sitelerinde 1000 TL'den başlayarak 25 bin TL'ye kadar alıcı bulunabilen bir piyasa oluşturmuş durumda.

Söz konusu olan telefonların yapıldığı malzemeden, modeline ve tasarımına kadar değişiklik gösteren fiyatları 25 bin TL’nin üzerini bile görebiliyor.

Eğer sizde o telefonları dolaplarda ya da çatı katına çıkarılmış kutuların içerisinde saklıyorsanız değerlendirmeniz için harika bir fırsat olabilir.