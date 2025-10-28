Adıyaman'da motosikletle koltuk taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman'da ilginç taşımacılık yöntemi...

Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde birkaç gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücü, motosikletle koltuk taşımıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücü, koltukla trafikte ilerleyerek hem kendi hayatını hem de trafikte ilerleyen diğer sürücülerin hayatını riske atmıştı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen motosikletin medyada yer alması sonrası tepki sesleri yükselmişti.

SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Görüntüler üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Koltuk taşıyan sürücüye, trafik kurullarına uymamaktan cezai işlem uyguladı.