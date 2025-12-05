Abone ol: Google News

İzmir'de kuyumcuların 'müşteri' kavgası kamerada

Menderes ilçesinde müşteri yüzünden tartışan kuyumcular birbirine girdi. Kuyumcuyu basan komşu kuyumcular, tekme ve tokatlarla çalışana saldırdı; çalışan da aynı şekilde karşılık verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 13:06
  • İzmir Menderes'te kuyumcular arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı.
  • M.K.'ye yönelik saldırıya, M.K. da karşılık verdi ve kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Taraflar darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde kuyumculuk yapan O.G. ve A.B. ile beraberindeki bir kişi, komşusu olan kuyumcu M.K. ile müşteri yüzünden tartıştı.

Daha sonra M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giden 3 kişi, M.K.'ye tekme tokat saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Saldırıya uğrayan kuyumcu da aynı şekilde karşılık verip, kendisini savundu.

O anlar, iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından taraflar, hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

