İzmir'de kuyumcuların 'müşteri' kavgası kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Menderes ilçesinde kuyumculuk yapan O.G. ve A.B. ile beraberindeki bir kişi, komşusu olan kuyumcu M.K. ile müşteri yüzünden tartıştı.

Daha sonra M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giden 3 kişi, M.K.'ye tekme tokat saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Saldırıya uğrayan kuyumcu da aynı şekilde karşılık verip, kendisini savundu.

O anlar, iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından taraflar, hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.