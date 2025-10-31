Adıyaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

- Adıyaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı.
- Kazada, sürücüler ve 10 öğrenci yaralandı.
- Yaralılar ambulansta ve hastanede tedavi edildi.
Adıyaman Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu önünde, M.E. idaresindeki 02 S 0101 plakalı okul servis minibüsü, M.E.G. yönetimindeki 38 GV 204 plakalı otomobille çarpıştı.
SÜRÜCÜLER VE ÖĞRENCİLER YARALANDI
Kazada, sürücüler ve araçlardaki 10 öğrenci yaralandı.
Yaralılardan 4’ü ambulansta ilk müdahaleyi gördü, diğerleri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.