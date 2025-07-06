Adıyaman'da sorumsuzluk yine neredeyse felaket getiriyordu

Adıyaman'ın merkezinde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı'nda yaşanan sorumsuzluk, az kalsın büyük bir orman yangınına yol açıyordu.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yaktığı piknik ateşi, söndürülmeden bırakıldı.

ATEŞİ DUYARLI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bu kadarına da 'pes' dedirten olayda, ormanın tam ortasında yakılan ateşin öylece bırakılarak gidilmesi, insan hayatını ve doğayı hiçe sayan bir vurdumduymazlık örneği olarak kayıtlara geçti.

"BİR ANLIK İHMAL, GERİ DÖNÜLMEZ FELAKETLERE YOL AÇABİLİR"

Sıcak yaz günlerinde, tek bir kıvılcımın koca bir ormanı küle çevirdiği herkesin malumuyken, bu umursamazlık pes dedirtti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek, şunları söyledi: