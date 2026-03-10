İran: İşgalcilerle bağlantılı hiçbir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçemez

Orta Doğu'da tansiyon yüksek...

ABD ile İsrail'in, İran'a karşı savaşında 11'inci günde geride kalmak üzere.

İki taraf da saldırılarını sürdürürken savaşın etkileri sadece bölgeyi değil bütün dünyayı kapsıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurmuştu.

Uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiler vurulmuştu.

PETROL FİYATLARI TAVAN YAPTI

İran'ın bu kararının ardından dünya genelinde yakıt krizi başladı.

Sevkiyatların durması nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 100 doları aştı.

"EĞER ŞÜPHENİZ VARSA YAKLAŞIN VE DENEYİN"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj verdi.

Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz.

İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE KÖRFEZ'E ŞART KOŞTULAR

Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı.

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol sevkiyatını durdurmaya yönelik herhangi bir adım atmasının ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Trump, İran’ın böyle bir girişimde bulunması durumunda ABD’nin çok daha güçlü bir askeri karşılık vereceğini ifade ederek, "Eğer İran Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." dedi.