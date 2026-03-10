Derbide çıkan kırmızı kartta ne konuşuldu? 25. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

VAR KAYITLARININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda bu hafta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi de yer aldı.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'I YENDİ: SANE KIRMIZI GÖRDÜ

Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın galibiyet golü 39. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Sarı-Kırmızılılarda Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından 62. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

LEROY SANE'NİN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

Beşiktaş-Galatasaray maçında Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartın VAR kaydı açıklandı.

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

