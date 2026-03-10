Abone ol: Google News

Derbide çıkan kırmızı kartta ne konuşuldu? 25. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda bu hafta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi de yer aldı.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'I YENDİ: SANE KIRMIZI GÖRDÜ

Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın galibiyet golü 39. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Sarı-Kırmızılılarda Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından 62. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

LEROY SANE'NİN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

Beşiktaş-Galatasaray maçında Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartın VAR kaydı açıklandı.

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

