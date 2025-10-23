Adıyaman'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman'da Kahta kara yolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında Mehmet Bektaş idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Kazada 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bektaş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.