Adıyaman'da toprak kaymasının olduğu alanda önlemler alındı Adıyaman'da şehir merkezinde kalıcı konutlarının yapıldığı rezerv alanda toprak kayması yaşandı. Ekipler olaya müdahale ederek, gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

DHA

Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerin içinde yer alan Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Akşam saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi, İstiklal Caddesindeki rezerv alanında çökme olduğuna dair ihbarın gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Ekipleri, toprak kayması yaşanan rezerv alanında güvenlik tedbirleri aldı.

Güvenlik önlemleri alındı

Ekipler, şehir merkezinde kalıcı konutlarının yapıldığı rezerv alanındaki toprak kaymasından dolayı çöken alanda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, emniyet şeritleri çekti.

İnşaat için kazılan temel etrafındaki toprak kaydı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, göçmenin inşaat çalışmasından dolayı kazılan temel etrafındaki toprak kaymasından olduğunu tespit etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)