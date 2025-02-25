Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

AA & Ensonhaber
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.
Raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler 33 zanlıyı gözaltına aldı.
ELE GEÇİRİLEN EVRAKLAR İNCELENECEK
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı evraklar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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