Adnan Oktar 3 suçtan beraat etti

İHA

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Adnan Oktar davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

24 ayrı suçtan yargılanan Adnan Oktar ve beraberindeki 18 sanık, tekrar hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

İKİ SUÇUN YARGILAMASI BAŞKA DOSYA ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK

Mahkemede esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların kaçakçılık ve sahte belge düzenleme iddialarına yönelik somut bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirterek, bu suçlardan beraat verilmesini istedi.

Mütalaada, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının dosyadan ayrılması gerektiği ifade edildi.

"MEHDİ DEĞİLİM AMA MÜJDELEYECEĞİM"

Savunmasında suçlamaları reddeden Oktar, "Kaçakçılık diye bir şey yok, bu bir kumpas. Ben 70 yaşındayım, trafik cezam bile yok. Birdenbire 30 tane suçu işleten insan haline geldim, yalan ve iftira. Mehdiyet dışında İslam aleminin birleşmesi mümkün değil. Ben Mehdi değilim ama müjdeleyeceğim." dedi.

ÜÇ SUÇTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, aralarında Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna ve Sinem Hacer Tezyapar’ın da bulunduğu sanıkların "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından beraatine karar verdi.

Ayrıca sanık Çağlar Keşkek’in "kaçakçılık" ve "resmi belgede sahteciliğe yardım", Uğur Şahin’in ise "kaçakçılık" suçlarından beraatine hükmedildi. Sanık Ayşe Osma’nın "görevi kötüye kullanma" suçundan beraat ettiği, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarının ise bu davadan ayrıldığı bildirildi.

8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan, Adnan Oktar’ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 215 sanıklı davada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022’de Oktar’a toplam 891 yıl hapis cezası vermişti. Örgüt yöneticisi olarak diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.