Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Türkiye ise bölgesinde istikrar ve barıştan yana...

Bu kapsamda da Türkiye, taraflara sık sık müzakere masasına dönmeleri için çağrı yapıyor ve arabuluculuk konusunda da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere "barış diplomasisi" yapan isimlerden birisi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

HAKAN FİDAN "BARIŞ" TURUNDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "bölgesel kalıcı barış" için çıktığı Körfez turunda sıradaki durağı Birleşik Arap Emirlikleri.

Hakan Fidan, Katar'daki temaslarını tamamladı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Doha'dan Abu Dabi'ye geçecek olan Bakan Fidan dün, Katar'da da bir dizi önemli görüşme yaptı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilen Bakan Fidan, savunma bakanı ve mevkidaşı ile de görüştükten sonra Türk askeri üssünü ziyaret etti.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine "bölgesel kalıcı barış" çerçevesinde Bakan Fidan'ın ziyaretinden dikkat çeken bir kare de sosyal medyaya yansıdı.

Bakan Fidan'ı Abu Dabi'de Khalifa Shaheen Al Marar karşıladı.

İkili arasındaki samimi anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Savaşın başlamasından bugüne kadar en çok vurulan ülkelerden birisi de Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Bu çerçevede ziyaretin, hem dayanışma hem Riyad'da yapılan toplantıların devamı şeklinde olması bekleniyor.